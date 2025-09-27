Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili ve Deniz Baykal'ın danışmanı Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi'nin kurucusu olan ve uzun yıllar boyunca da CHP'de yapan Bülent Tanla alzheimer tedavisi görüyordu.

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Tanla'nın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacak ve Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.