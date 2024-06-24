Bülent Ortaçgil Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak
Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı Bülent Ortaçgil, 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
Kaynak: AA
Bülent Ortaçgil, 26 Haziran Çarşamba günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre "Kadın sesi değmiş şarkılar" temasıyla düzenlenecek konserde sanatçıya, müzik dünyasının ünlü kadın isimleri eşlik edecek.
Zühal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener, konserde ünlü sanatçının sevilen şarkılarını seslendirecek.