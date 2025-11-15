Bülent Şık'tan "gıda zehirlenmesi" ile ilgili açıklama: Olasılıkları sıraladı

İstanbul Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet ve Masal ile anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin tartışmalar ve incelemeler sürüyor.

Gıda mühendisi, akademisyen, yazar Bülent Şık da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve gıda zehirlenmesine ilişkin olası şüphelerin neler olduğunu sıraladı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre üç makul olasılığın bulunduğunu belirten Şık ayrıca "Gıda güvenliği önlemleri alınmış olsaydı, bu olay hiç yaşanmayacak, bir anne ve iki çocuğu hayatta olacaktı" dedi.

Şık'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar şöyle:

"İstanbul Ortaköy'de midye-kumpir yedikten sonra 2 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesi, babanın ise entübe edilmesi, ailenin biyotoksine veya patojen bakterilere maruz kaldığını düşündürüyor. Elde mevcut bilgilere göre olasılıklar şunlar:

Midye vb kabuklu deniz ürünleri toksin üreten alglerden ya da kirli sulardan kaynaklanan biyotoksinleri biriktirebilir. Örneğin “paralytic shellfish poisoning (PSP)” durumunda semptomlar 10-30 dk içinde başlayabilir, ciddi solunum yetmezliği, nörolojik bulgular ve ölüm olabilir.

Bu olayda açığa çıkan tıbbi semptomlar bu ihtimali çok güçlendiriyor, ancak semptomların açığa çıktığı süre enfeksiyon etkenlerini de dikkate almayi gerektiriyor. Gıdalar soğuk zincirde tutulmamışsa ya da hijyen koşulları kötüyse bakteriyel patojenler hızla çoğalır.

Örneğin Vibrio vulnificus ya da Vibrio parahaemolyticus gibi su ürünlerinde bulunan bakteriler ciddi sağlık sorunu yaratabiliyor. Ailenin yediği diğer gıdalar da Staphylococcus aureus, Bacillus cereus gibi toksin üreten ve zehirlenmeye yol açan bakteriler içeriyor olabilir.

Ailenin hem toksin hem de gıda enfeksiyonuna yol acan bakteriyel patojenlere maruz kaldığını düşünüyorum. Sadece toksin kaynaklı olsa zehirlenme çok daha kısa sürede açığa çıkar ve sağlık durumu çok hızlı, saatler içinde kötüye giderdi. İhtimalleri konuştuğumuzu göz ardı etmeden

Hastalık belirtilerinin aynı gün başlaması, bir–iki gün içinde ağırlaşması, gibi unsurlar, literatürdeki ağır seyirli Vibrio enfeksiyonları ve benzeri deniz ürünü kaynaklı gıda enfeksiyonlarıyla uyumlu bir desen çizdiğini söyleyebilirim.

Marmara denizindeki müsilaj sorununun vibrio türlerinin çoğalmasını kolaylaştırdığını da dikkate alabiliriz. Kumpir de içine eklenen mayonezli soslar, garnitürler ve çok el temaslı hazırlık nedeniyle Stafilokok enterotoksini ve B. cereus toksini için klasik riskli gıdalardan biri

İlk saatlerde görülen şiddetli bulantı–kusma, çocuklarda ağır sıvı kaybı, hipotansiyon, şok, altta yatan başka enfeksiyon veya deniz bakterisi ile birleşirse hızla kötüleşen bir duruma yol açabilir. Literatürde yüksek miktarda toksin oluşturan B. cereus vakalarında ölüm kaydı var

Dolayısıyla bu olayda çoklu bir maruziyet: midyeden gelen bakteri/toksin + kumpirden gelen bakteri ve toksin gibi kombine bir maruziyet de teorik olarak mümkün.

Elimizdeki bilgilere ve gıda güvenliği literatürüne bakarak, “çok kısa sürede ağırlaşan bu kadar ciddi zehirlenme” için en makul ihtimaller:

1. Midyeden kaynaklanan ağır bir deniz bakterisi enfeksiyonu, özellikle Vibrio vulnificus gibi patojenler, saatler–1–2 gün içinde içinde sepsis ve ölüm yapabiliyor; bu bakterinin deniz ürünleriyle güçlü ilişkisi var.

2. Kumpir ve/veya midyede önceden oluşmuş yoğun bakteri toksini (Staph. enterotoksini, B. cereus toksini vb.) Hızlı başlayan kusma, çocuklarda ağır sıvı kaybı+şok, bazı nadir olgularda ölüm..

Üçüncü olasılık, kabuklu deniz ürünü nörotoksinleri (PSP gibi+ patojen bakteriler bu ağır duruma yol açmış olabilir. Botulizm veya başka kimyasal toksinler de olası ancak mevcut haberlerden edindigim bilgiler bu seçenekle daha az örtüşüyor.

Kesin cevabı verecek olan; Otopsi, Mide–barsak içeriği, kan ve doku örneklerinden yapılacak toksin + bakteri analizleri, Yenilen gıdalardan alınan numunelerin laboratuvar incelemesidir.

Bunlar yapılmadan, “şu bakteri/toksin yaptı” demek bilimsel olarak mümkün değil; sadece olasılıkları söyleyebiliriz. Kesin olan ve en üzücü olan ise şudur: Gıda güvenliği önlemleri alınmış olsaydı, bu olay hiç yaşanmayacak, bir anne ve iki çocuğu hayatta olacaktı."