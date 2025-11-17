Bülent Tezcan açıkladı: İddianamede medyaya yansıyan hangi iddialar yer almadı?

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde, İBB iddianamesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tezcan, açıklamasında, "Devletin bütçesinden ve özel kaynaklardan hesap edemeyeceğimiz paraları kullanan dezenformasyon yapısı, bu propaganda yapısı neden ısrarla bizim bir internet sitesi, bir sosyal medya paylaşımı platformlarımızı kapatmaya çalışıyorlar, telaşları ne? Çünkü suçüstü yakalandılar" tepkisini gösterdi.

"Günlerdir havuz medyasında, kanallarda, televizyonlarda, o bütçeledikleri, pompaladıkları yerlerde anlatıyorlardı ya, neler vardı neler. İddianame çıktı. Var dedikleri neler yok?" diyen Tezcan, medyada yer alan ancak iddianamede görülmeyen bazı iddiaları da açıkladı.

Bülent Tezcan, şunları anlattı:

• 560 milyar TL'lik yolsuzluk iddiası

"'560 milyar TL'lik yolsuzluk’ diyorlardı. Şimdi iddianame çıktı. Yok 560 milyar. Nereye gitti? Uçtu. Yalan olduğu ortaya çıktı."

• "1200 cep telefonu dağıtıldı" iddiası

"‘Bin 200 cep telefonu dağıtıldı’ diyorlardı. Nerede? Yok iddianamede. Uçtu."

• "Pandemide 1388 konser" iddiası

"‘Pandemide bin 388 konser yapmışlar gibi yolsuzluk yapmışlar’ diyorlardı. Nerede iddianamede? Hiçbir yerde yok. Bu yalan uçmuş iddianamede."

• "Parke döşemelerinin altından 2 milyon dolar çıktı" iddiası

"‘2 milyon dolar parke döşemelerinin altından çıktı’ diyorlardı. Nerede? Yok. Yalan olduğu çıktı meydana."

• 'Para dolu bavullar' iddiası

"‘Para dolu bavullar’ diyorlardı. Biz ‘jammer’ diyorduk. Yok iddianamede."

• "Mustafa Akın'ın paralar çıktı" iddiası

‘Mustafa Akın'ın evinden para kasasında paralar çıktı’ dediler. Yok iddianamede. Hangi birini söyleyelim? Suçüstü yakalandılar. Bu yalanları tek tek ortaya çıktı."

"İMAMOĞLU'NU VE CHP'Yİ KAPATMAK İSTİYORLAR"

İddianameye ilişkin değerlendirmesinde Tezcan, "İki şeyi kapatmak istiyorlar: Bir, İmamoğlu'nu kapatmak istiyor. İmamoğlu'nu hem siyasete kapatmak hem cezaevine kapatmak istiyor. Yani İmamoğlu siyasetini bitirmek, İmamoğlu'nu siyaseten engellemenin peşinde" dedi.

Tezcan, "İkinci kapatma, CHP’yi kapatmak. Türkiye'nin birinci partisi, Türkiye'nin kurucu partisi, önümüzdeki ilk seçimlerin iktidar partisi ve onun cumhurbaşkanı adayı; her ikisini kapatma üzerine kurgulanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

KREŞ YAPMAK SUÇ SAYILMIŞ

"Bu iddianamede vatandaşın bağış yapması, hayır yapması suç sayılmış. Mesela market kartı dağıtmak suç sayılmış" diyen Tezcan, şunları söyledi: