Bülent Tezcan kimdir? CHP Milletvekili Bülent Tezcan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Bülent Tezcan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Bülent Tezcan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Bülent Tezcan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Bülent Tezcan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

BÜLENT TEZCAN KİMDİR?

Bülent Tezcan, 18 Mayıs 1965'te Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aydın Kuşadası’nda serbest avukatlık yaptı. Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici olarak görev aldı. 1996 – 2003 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda Temel Hukuk ve Turizm Hukuku dersleri verdi. 24., 25., 26., 27. ve 28. Dönem Aydın Milletvekili olan Bülent Tezcan, evli ve iki çocuk babasıdır.

BÜLENT TEZCAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Bülent Tezcan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:

1999 - 2002: CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı yaptı.

2003 - 2007: CHP Aydın İl Başkanlığı görevinde bulundu.

24., 25., 26., 27. ve 28. Dönem: Aydın Milletvekili seçildi.

Temmuz 2012 - Şubat 2018: Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

2012 34. Olağan CHP Kongresi: Parti Meclisi’ne seçildi.

Şubat 2018 - Ağustos 2018: Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Mayıs 2017 - Ağustos 2018: CHP Parti Sözcülüğü yaptı.

Temmuz 2012 - Şubat 2018: Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

Şubat 2018 - Ağustos 2018: Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Mayıs 2017 - Ağustos 2018: CHP Parti Sözcülüğü yaptı.

Günümüz: TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

29 Ekim 2016:Tezcan Aydın’da bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sükunetli yaklaşmak gerekiyor. Şu anda zaten güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş durumda." ifadelerini kullandı.