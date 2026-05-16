Bülent Turan'dan Ahmet Türk’ün ifadelerine tepki: "Herkes buradan zararlı çıkar"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Utanmadan, sıkılmadan sözüm ona tecrübeli dedikleri, akil adam dedikleri kişi çıktı, 'Kürdistan kentinden bir futbol takımı' diye bahsetti. Şimdi Kırşehir'den soruyorum, Diyarbakır Kürdistan kentiyse, Kırşehir nere kenti? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir akıl olabilir mi? Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım" dedi.

Turan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan, yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Amedspor'un Süper Lig'e yükselişini kutladığı mesajında kullandığı "Kürdistan" ifadesine sert tepki gösterdi.

"ZAMAN ZAMAN SORGULATAN TAVIRLAR OLUYOR"

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz o riski aldığımız gibi muhatapların da bu riski alması lazımdı. Zaman zaman bizi üzen, neden böyle yaptıklarını sorgulatan tavırlar oluyor. Geçen hafta biliyorsunuz Amedspor'un başarısını Cumhurbaşkanı'mız başta herkes tebrik etti. Fakat utanmadan, sıkılmadan sözüm ona tecrübeli dedikleri, akil adam dedikleri kişi çıktı, 'Kürdistan kentinden bir futbol takımı' diye bahsetti. Şimdi Kırşehir'den soruyorum, Diyarbakır Kürdistan kentiyse, Kırşehir nere kenti? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir akıl olabilir mi? Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım. Dağdaki silahı bırakmak kolaydır, talimata bakar ama dildeki silah zihne bakar. O yüzden işin muhataplarının, teröre müzahir olduğu iddia edilen siyasi parti mensuplarının, yöneticilerinin çok daha dikkatli dil kullanması lazım. Tahrik eden, üzen, endişelendiren ifadelerden kaçınması lazım. Ne demek bu ülkenin bir bölgesinde öyle tanımlama yapmak."

"BİZ ALTTAN ALIP TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Huzurlu bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye bırakmak için bir fırsat var. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirsin. Yoksa herkes buradan zararlı çıkar" diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz nasıl alttan alıp toparlamaya çalışıyorsak, nasıl her türlü riski alıp yürüyorsak, onların da asgari nezaketle dillerini revize etmelerini bekleme hakkımız var. O ifadeyi reddediyoruz. Tarihte o varmış, şu an tarihi konuşmuyoruz ki. Şu an Türkiye'nin 81 ilini konuşuyoruz. Tüm iller Türkiye'mizin en özel haliyle eşit, kıymetli illeridir. Hepsi Türk bayrağının dalgalandığı özel kendine has kıymeti olan illerimizdir. Kırşehir de kıymetlidir, Diyarbakır da kıymetlidir, Çanakkale de kıymetlidir, Hakkari de kıymetlidir. Biz 86 milyon eşit insanlar olarak yaşamak istiyoruz. Kavga etmek, birbirimizi aşağılamak, birbirimize bağırıp çağırmak istemiyoruz. Çok zor mu? Ben de Kırşehir'den şimdi bir başlayım, süper bir milliyetçi söyleme, yuhalamaya başlayalım o dili. Zor bir iş değil. Ahmet Türk bu yanlışı yapmış, yuhalayalım. Yaparız, ama var mı gereği? Bu mu doğrusu? O yüzden nasıl ki biz dikkat ediyorsak dilimize, onların daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ve buradan çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin gençlerine Kürt, Türk, Alevi, Sünni iyi bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye bırakmak için bir fırsat var. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirsin. Yoksa herkes buradan zararlı çıkar."