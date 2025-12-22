Bülent Turan'dan Ali Yerlikaya ile 'soğukluk' sorusuna yanıt: "Orada bırakalım"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Bakan Yardımcısı Bülent Turan arasında uzun süredir soğukluk olduğu iddia ediliyor. Turan'ın bütçe görüşmelerinde Yerlikaya tarafından görevlendirilmemesi ve bir diğer bakan yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesinin cenaze töreni için kalkan uçağa davet etmemesi bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Turan bu iddialara yanıt verdi.

Saymaz bugünkü köşesinde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'ın düğününe katılan tek AKP'li ismin Bülent Turan olduğunu yazdı.

"ALİ BEY İLE ALAKASI YOK"

Turan katıldığı düğünle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Biz dostluklarımızı ve arkadaşlıklarımızı belirlerken, ölüm ve düğünü planlarken siyasi refleksin ötesinde davranırız. Fatih Aydın bizim arkadaşımız. Bizzat gelip düğününe davet etti. Ben de düğünde olmayı görev bildim. Ben eski Bayrampaşalıyım. Düğün Bayrampaşa’daydı. Fatih Bey de Bayrampaşalıdır. Konuya siyasi mülahazanın ötesinde baktım. Konunun Ali Bey (Yerlikaya) ile iyi olmasının kötü olmasının zerre kadar önemi yok. Çok kötü de olsa çok iyi de olsa ben düğünlere, ölümlere, doğumlara katılırken siyasi refleksle bakmam. Hiç alakası yok. Ama gidiyorum, gideceğim. Bundan rahatsız olan varsa da olsun. Ülkü Ocakları önemsediğim ve takip ettiğim bir vakıf. Tabi ki Onun başkan yardımcısını da önemsiyorum. Orada olmayı görev bildim.”

Ali Yerlikaya ile soğukluk iddialarına ise Turan'ın “Düğünde bırakalım konuyu” diye cevap verdi.