Bülent Uygun: "Ligde kalmayı garantiledik"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla ligde kalmayı garantilediklerini belirterek, önemli bir karakter ortaya koyan oyuncularını kutladığını söyledi.



Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 mağlup eden Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, Trabzonspor’un önemli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Önemli futbolculara karşı farklı bir oyun planı ile Trabzonspor’un karşısına çıktık ve sahadan 3 puanla ayrıldık. Güzel bir bayram hediyesi oldu. Taraftarlarımız da bizlere sürpriz yaptı. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün itibarıyla ligde kalmayı garantilediler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.