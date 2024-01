Bülent Uygun: Taraftarımızı tribünlere bekliyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un anlaymaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun, "Bugün burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, Yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik, iyi ki beraberiz" dedi.

Sivasspor ile yarın resmi sözleşme imzalamak üzere Sivas'a gelen Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden kırmızı-beyazlı ekibe gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Güzel bir heyecan ve duygu yaşadığını belirten Uygun, "2009'da ayrılıyorsunuz, çok güzel şeyler yaşadınız bir yere tekrarından geliyorsunuz. Tabii kader gayrete aşıktır. Bazen kader sizlere neyi nasip ederse o şekilde de hayat sizin mücadelenizi devam ettirir." diye konuştu.

Uygun, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Keşke o zamanlar taraftarlarımız bu zamanki taraftarlar gibi olsaydı da o zaman UEFA'ya gittiklerimizde ya da Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde şampiyonluklar kupası kazanmamıza vesile olurlardı. Ama gene de şimdi artık bir an önce taraftarımızı tribünlere bekliyoruz, onların bir an önce desteğini bekliyoruz. Bir şehrin markası ve başarısı o şehrin kalitesini yükseltir. Bugün dünyanın her bir yerinde olan 7 milyona yakın Sivaslının olduğu bir ortamda taraftarlarımızın da tribündeki yerlerini almalarını, Sivasspor'u sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz. Biz onlar için elimizden geleni yapacağız."

