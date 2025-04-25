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Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun (28) hayatını kaybetti.

Güncel
  • 25.04.2025 15:12
  • Giriş: 25.04.2025 15:12
  • Güncelleme: 25.04.2025 15:20
Kaynak: İHA
Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Uygun, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Almina Tude Uygun’un cenazesi, yarın ikindi namazının ardından Sapanca Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Uygun'un son olarak görev yaptığı Sivasspor da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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