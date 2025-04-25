Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun hayatını kaybetti
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun (28) hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.
Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Uygun, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Almina Tude Uygun’un cenazesi, yarın ikindi namazının ardından Sapanca Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.
Uygun'un son olarak görev yaptığı Sivasspor da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Sivasspor (@Sivasspor) April 25, 2025
Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan… pic.twitter.com/YiJP7h8VAT