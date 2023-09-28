Bulgaristan'a çıkış yapacak TIR'da, 50 tabanca ile 4 makineli tüfek ele geçirildi
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir TIR'ın dorsesinde ruhsatsız 50 tabanca, 50 şarjör, 4 yarı otomatik makineli tüfek ve şarjörleri ele geçirildi. Olaya ilişkin TIR sürücüsü A.D. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.
Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'da yapılan aramada 50 tabanca, 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada Bulgaristan'a çıkış yapacak TIR'da ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi. A.D.'nin kullandığı TIR'ı takibe alıp durduran polis, arama yaptı.
Aramada TIR'ın dorsesinde ruhsatsız 50 tabanca, 50 şarjör, 4 yarı otomatik makineli tüfek ve şarjörleri ele geçirildi.
Sürücüsü A.D., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.