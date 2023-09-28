Bulgaristan'a çıkış yapacak TIR'da, 50 tabanca ile 4 makineli tüfek ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir TIR'ın dorsesinde ruhsatsız 50 tabanca, 50 şarjör, 4 yarı otomatik makineli tüfek ve şarjörleri ele geçirildi. Olaya ilişkin TIR sürücüsü A.D. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Güncel 28.09.2023 14:19 Giriş: 28.09.2023 14:19

Güncelleme: 28.09.2023 14:26 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA