Bulgaristan, AB Komisyonu üyeliğine adaylarını belirledi

Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu adaylarını belirledi.

Başbakan Dimitar Glavçev, Parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerin kendisine sunduğu aday listesinden, Mihaylova ve Popov’u seçtiğini bildirdi.

Glavçev, Mihaylova’nın, eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi tarafından aday gösterildiğini bildirdi.

Mihaylova, farklı hükümetlerde dışişleri bakanı, adalet bakanı ve bölgesel geliştirme bakanı olarak görev almıştı.

Parlamentonun ikinci büyük siyasi gücü olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı tarafından aday gösterilen Yuliyan Popov ise geçen yıl kurulan ve sadece 10 ay iktidarda kalan eski Başbakan Nikolay Denkov hükümetinde çevre bakanı olarak görev almıştı.

Başbakan Glavçev, kendisine 7 kişilik aday listesi sunulduğunu, Mihaylova ve Popov’un bu listeden seçildiklerini aktardı. Glavçev, “Tüm adaylar çok nitelikliydi” dedi.