Bulgaristan, ABD’ye sipariş ettiği F-16 uçaklarına 200 milyon avroluk radar alıyor

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, daha önce ABD’ye sipariş ettiği F-16 tipi savaş uçak filosu için üç boyutlu (3D) 7 radar alacağını bildirdi.

Bakanlıkta düzenlenen programda, dünyanın önde gelen beş 3D radarları üreticisi şirketlerden gelen teklifler açıldı.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Albay Dimitar Georgiev, burada yaptığı konuşmada, radarlara 2019’da ayrılan bütçenin 200 milyon avro civarında olduğunu duyurdu.

Savunma Bakan Yardımcısı Stanimir Georgiev de “Yeni radarların edinilmesi, Bulgar Silahlı Kuvvetleri modernizasyonunun ana önceliklerinden biridir. Kullanımda doğru kararlar alınmasına destek verecek bu teknolojiler, hava sahasında bilgi edinme sürecine katkı sağlayacak.” dedi.

Bulgaristan, hava sahasının korunması için kullanılan eski tip MiG-29 uçakların teknolojik ömrünü doldurmuş olmaları nedeniyle ABD’den 16 yeni F-16 Block 70 uçağı alma kararı vermişti.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov’un hükümeti 2019 yılında ilk 8 uçak için 1,3 milyar dolar peşin ödeme yapmıştı.

Bulgaristan geçen yıl da 1,67 milyar daha bütçe ayırarak filosunu tamamlamak üzere 8 F-16 uçağı daha sipariş etmişti.

Yeni uçakların ilkinin 2025 yılında Bulgaristan’a teslim edilmesi bekleniyor. ​​​​​​​