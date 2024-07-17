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Bulgaristan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" uyarı

Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.

Dünya
  • 17.07.2024 00:34
  • Giriş: 17.07.2024 00:34
  • Güncelleme: 17.07.2024 00:37
Kaynak: AA
Bulgaristan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" uyarı
AA

Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin bugün itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.

Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.

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