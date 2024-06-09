Bulgaristan'da erken genel seçim ve AP seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

Bulgaristan’da, eş zamanlı gerçekleşen erken genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.

Seçimde paralel sayım yapan kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research, kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçim sonrası oluşturulacak 240 üyeli 50'nci parlamentoda yine 6 siyasi güç yer alacak.

Son 3 yılda 6’ncı kez sandık başına giden halk, bugünkü seçimlere ilgi göstermedi. Oy kullanmak zorunlu olmasına rağmen her iki seçime katılım oranı yüzde 31,4 düzeyinde kaldı.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, oyların yüzde 26,2'sini aldı, ancak bu partinin tek başına hükümet kurması mümkün olmayacak.

Diğer bazı siyasi güçlerin aldıkları oy oranları birbirine yakın oldu.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı Değişime Devam - Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı, yüzde 15,7’lik oy oranıyla Parlamentoda yer alacak.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oyların yüzde 14,3’ünü aldı. Son parlamentoda HÖH 36 milletvekili ile temsil edilirken, bu seçim sonrası, milletvekili sayısını artırması bekleniyor.

Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi, oyların yüzde 14,5’ini aldı.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 9,1’ini topladı.

Yüzde 4'lük Parlamentoya giriş barajını aşan son parti, yüzde 5,8 oy ile şovmen Slavi Trifonov’un partisi Böyle Bir Halk Var (İTN) oldu.

Uzmanlar, sayım devam ederken oranların değişebileceğini belirtti.

- AP'ye 17 milletvekili gidecek

Ulusal Meclis seçimi ile birlikte düzenlenen AP seçiminde de ilk belirlemelere göre, 5 siyasi güç milletvekili yollayacak.

Kesin olmayan sonuçlara göre GERB 6, PP-DB 3, Vızrajdane 3, HÖH 3 ve BSP 2 milletvekili gönderebilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), AP seçimlerinin kesin sonuçlarını 12 Haziran’a, genel seçim sonuçlarını ise 13 Haziran’a kadar açıklayacağını bildirmişti.

Sadece 9 ay iktidarda kalan Nikolay Denkov hükümetinin istifası sonrası 49’uncu parlamentodaki milletvekilleri, yeni bir koalisyon hükümeti kurma konusunda başarısız olmuştu.

Siyasi gözlemciler, ülkenin sonbaharda yeniden erken genel seçime gidebileceğini ifade ediyor.