Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladı

Bulgaristan hükümeti, Meclis'te düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.

Başbakan Dimitar Glavçev'in kurduğu geçici hükümetin üyelerinin yemin töreni için parlamentoda olağanüstü oturum düzenlendi.

Bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan hükümet üyeleri tek tek yemin etti.

Hükümetin ana görevi, 9 Haziran'da eş zamanlı düzenlenecek Bulgaristan Ulusal Meclis erken seçimleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin organizasyonu olacak.