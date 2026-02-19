Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladı

Bulgaristan geçici hükümeti, Meclis'te düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.

Başbakan Andrey Gyurov'un kurduğu geçici hükümetin üyelerinin yemin töreni için parlamentoda olağanüstü oturum düzenlendi.

Törende, hükümet üyeleri yemin etti.

Erken genel seçime kadar görev alacak geçici Başbakan Gyurov, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Ben ve geçici hükümet, dürüst seçimler hazırlamak ve düzenli bir kabine kuruluncaya kadar ülkeyi sakin, akılcı ve gerçeklere dayanarak yönetme sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.

Hükümetin ana görevi, 19 Nisan'da düzenlenecek Bulgaristan Ulusal Meclis erken seçimlerinin organizasyonu olacak.

Ülkede süren siyasi istikrarsızlık nedeniyle Başbakan Gyurov'un hükümeti, Bulgaristan'da son beş yılda göreve gelen 7. geçici hükümet olacak.