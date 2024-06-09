Bulgaristan'da halk çifte seçim için sandık başında
Kaynak: AA
Bulgaristan'da seçmenler, genel seçim ve Avrupa Parlamentosuna (AP) gönderecekleri milletvekillerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.
Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşum, 6 bin 518 aday gösterdi.
Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu (MSK), 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayının gösterildiğini açıkladı.
Parti ve koalisyonlar, aynı zamanda Bulgaristan’ın AP'deki 17 vekil kontenjanına 131’i kadın 418 aday gösterdi.