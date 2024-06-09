Bulgaristan'da halk çifte seçim için sandık başında

Bulgaristan'da seçmenler, genel seçim ve Avrupa Parlamentosuna (AP) gönderecekleri milletvekillerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşum, 6 bin 518 aday gösterdi.

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu (MSK), 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayının gösterildiğini açıkladı.

Parti ve koalisyonlar, aynı zamanda Bulgaristan’ın AP'deki 17 vekil kontenjanına 131’i kadın 418 aday gösterdi.