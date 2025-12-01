Bulgaristan'da ilk yerel euro örnekleri piyasaya sürüldü

Bulgaristan'da ilk yerel euro örnekleri piyasaya sürüldü.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), ilk yerel euro para örneklerini bastı.

Banka, bugünden itibaren euro para örneklerini satmaya başladı.

Vatandaşlar, ilk yerel eurodan alabilmek için sıraya girdi.

Fotoğraf: AA

Basılan avro üzerinde ülkenin tarihi ve kültürünü temsil eden simgeler yer aldı.

Yetkililer, piyasaya sürülen euro örneklerinin henüz tedavülde olmadığını hatırlattı.

BULGARİSTAN'IN EUROYA GEÇİŞ SÜRECİ​​​​​​​

Bulgaristan Parlamentosu, 2022’de ülkenin para biriminin euroya geçmesini onaylamıştı.

Buna göre AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da yerel para birimi levadan euroya geçecek.​​​​​​​

Ülkede 1 Ocak'tan itibaren ATM makineleri euro verecek.

Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de euro tedavülde olacak.

1 Şubat'tan itibaren ülkede sadece euro kullanılacak.

Hükümet, euroya geçişe uyum sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etti.​​​