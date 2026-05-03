Bulgaristan'da Levski Sofya, 14 sezonluk seriyi bitirdi

Bulgaristan Ligi’nde sezonun son haftasında Levski Sofya, sahasında CSKA 1948’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla birlikte başkent temsilcisi, tam 17 yıl aranın ardından ligde yeniden zirveye çıktı. Kulüp tarihindeki 27. şampiyonluğunu kazanan Levski Sofya, son olarak 2008/09 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

Öte yandan bu şampiyonluk, Ludogorets Razgrad’ın uzun süredir devam eden üstünlüğünü de sonlandırdı.

Ligde üst üste 14 sezon şampiyon olan Ludogorets’in serisi sona ererken, Levski’nin zaferi Bulgaristan futbolunda dengeleri değiştiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.