Bulgaristan'da yeni kabine taslağı Cumhurbaşkanı Radev'e sunuldu

Bulgaristan'da 9 Haziran'daki seçimden birinci çıkan Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Rosen Jelyazkov, kabine taslağını Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e sundu.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, erken genel seçimin ardından parlamentonun en büyük grubu olan GERB’in Genel Başkanı Boyko Borisov, Radev’e kabine taslağını sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

GERB’in başbakan adayı olarak gösterdiği Jelyazkov da bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan listeyi Radev’e takdim etti. Listede geçici Başbakan Dimitar Glavçev’in hükümetinde görev yapan ve geçmiş hükümetlere de katılmış politikacılar yer alıyor.

Radev, teslim aldığı kabine taslağını güven oylaması için parlamentoya gönderecek.