Bulgaristan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi, bölgedeki altyapı ciddi hasar gördü.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Burgas şehri yerel yetkililerinden Emil Pavlov, ülkenin Karadeniz sahilinde yer alan Tsarevo kasabasındaki aşırı yağışın neden olduğu sellere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'den 4'e çıktığını kaydeden Pavlov, kayıp herhangi bir kişinin olmadığını sözlerine ekledi.

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, seller nedeniyle bölgedeki altyapının ciddi hasar gördüğünü belirtti.