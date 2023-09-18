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Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde bomba yüklü dron imha edildi

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 15:58
  • Giriş: 18.09.2023 15:58
  • Güncelleme: 18.09.2023 15:58
Kaynak: AA
Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde bomba yüklü dron imha edildi

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, ülkenin Karadeniz sahilinde patlayıcı yüklü bir dron imha etti.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Romanya sınırına yakın Karadeniz sahilindeki Tülenovo köyünde bir otel işletmecisi karaya vuran, ağır hasarlı 3,5 metrelik dronu fark etti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ekipleri ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine ulaştı.

Ekipler, dronun üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı olduğunu tespit etti.

Patlayıcı, uzaktan kontrollü şekilde imha edildi.

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