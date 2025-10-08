Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Maç Takvimi ve Puan Durumu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı iki karşılaşmada Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden, ancak güçlü rakibi İspanya’ya 6-0 yenilen Türkiye, bu kez Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Milli takım, deplasmandan 3 puanla dönerek grupta üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki üçüncü mücadelesi 11 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Bulgaristan-Türkiye maçı saat 21.45’te başlayacak ve karşılaşma TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, milli takımın mücadelesini şifresiz olarak takip edebilecek.

A MİLLİ TAKIM MORAL PEŞİNDE

İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası gözler Bulgaristan maçına çevrildi. Teknik ekip ve futbolcular, deplasmandan alınacak galibiyetin hem moral hem de averaj açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Milliler, Bulgaristan deplasmanında kazanarak hem puanını 6’ya çıkarmayı hem de 14 Ekim’de evinde oynayacağı Gürcistan maçına moralli çıkmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN GRUPTAKİ DURUMU VE MAÇ TAKVİMİ

E Grubu’nda iki maç sonunda İspanya 6 puanla lider durumda. Türkiye ve Gürcistan 3’er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşırken, Bulgaristan henüz puan alamadı. Bu nedenle Bulgaristan karşısında alınacak bir galibiyet, milli takımın grupta avantaj sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

A Milli Takım Maç Takvimi:

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

Bulgaristan – Türkiye 14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

Türkiye – Gürcistan 15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

Türkiye – Bulgaristan 18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

MİLLİ TAKIMDA HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI

A Milli Futbol Takımı, uzun bir aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönmeyi hedefliyor. Grupta oynanacak kalan karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası biletini alıp alamayacağını belirleyecek. Teknik direktör yönetiminde genç ve dinamik bir kadroyla sahaya çıkacak olan milliler, Bulgaristan karşısında kazanarak taraftarlarına moral vermek istiyor.

Maç Tarihi: 11 Ekim 2025

11 Ekim 2025 Saat: 21.45

21.45 Kanal: TV8 (şifresiz yayın)

TV8 (şifresiz yayın) Stat: Vasil Levski Stadı – Sofya

Türkiye, Bulgaristan deplasmanında alacağı galibiyetle hem puanını 6’ya çıkarmak hem de Dünya Kupası umutlarını güçlendirmek istiyor. Tüm gözler şimdi 11 Ekim Cumartesi akşamına çevrildi.