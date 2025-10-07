Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler “Türkiye hangi grupta 2025”, “Türkiye hangi grupta yer alıyor” ve “Türkiye hangi grupta futbol” sorularının yanıtını merak ediyor. A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu’nda mücadele ediyor. Türkiye’nin grubunda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan bulunuyor.

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Türkiye hangi grupta yer alıyor sorusunun yanıtı net: A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele ediyor. Türkiye, oynadığı iki maç sonunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Dünya Kupası E Grubu puan durumu, turnuvanın en dikkatle takip edilen tablosu olmaya devam ediyor.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NEREDE OYNANACAK?

“2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor” ve “2026 Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak” soruları da sıkça araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva 11 Haziran 2026’da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteca Stadyumu’nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Grup maçları 11–27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde. A Milli Takım, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Kritik mücadele 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak. Taraftarlar maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

“Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı: karşılaşma Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Vasil Levski Stadyumu’nda oynanacak. Bu maç, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası elemelerindeki E Grubu sıralamasını doğrudan etkileyecek.

Türkiye hangi grupta 2026 sorusunun yanıtı olan E Grubu’nda mücadelesine devam ediyor. Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman ve Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak sorularının yanıtı net: 11 Ekim 2025 Cumartesi, Sofya’daki Vasil Levski Stadyumu. Maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ise 11 Haziran 2026.