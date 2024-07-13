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Bulgaristan-Türkiye sınırında orman yangını

Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Bulgaristan ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yetkililer, yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.

Güncel
  • 13.07.2024 16:27
  • Giriş: 13.07.2024 16:27
  • Güncelleme: 13.07.2024 16:40
Kaynak: DHA
Bulgaristan-Türkiye sınırında orman yangını
Fotoğraf: İHA

Bulgaristan'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada çıkan orman yangınına Bulgaristan ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü.

TÜRKİYE'YE SIÇRAYABİLİR

Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yangının olası Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.

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