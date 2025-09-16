Bulgaristan’da da imam hatip!

Haber Merkezi

AKP'ye ülkede imam hatipler yetmedi. Yurtdışına da el atmaya başladı. Bulgaristan'da ülkenin imam hatip lisesi olan Sofya İmam Hatip Lisesi açıldı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, törendeki konuşmasında şunları söyledi: "Sofya'daki tahsil hayatınız boyunca kendinizi akademik anlamda en iyi şekilde geliştirin. Sadece okuldaki derslerinizle yetinmeyin. Sosyal ve kültürel yönden de kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Hobiler edinin. Dünyada olup bitenleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Türkçenizi ve diğer yabancı dillerinizi de ilerletin. Diyanet bursları ve Türkiye bursları olmak üzere Türkiye'deki cazip burs programlarından yararlanarak düzeyinize göre lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine devam etme imkanlarını da değerlendirin. Türkiye olarak biz her zaman sizlerin yanında olacağız ve sizleri destekleyeceğiz."

ÖĞRENCİ AZALIYOR

AKP’nin tüm teşviklerine rağmen imam hatibe giden öğrenci sayısı her yıl azalıyor. 2015’te açıköğretimdekilerle birlikte 668 bin olan imam hatip liseli öğrenci sayısı 2023- 2024’te 525 bine kadar düştü. 2022-2023’te ise açıköğretimi dışarıda bıraktığımızda öğrenci sayısı 480 bin 484’tü. Bu sayı geçen yıl 442 bin 952’ye kadar geriledi. Buna karşın okul sayısı 2015’te 1017’yken geçen yıl 1722’ye yükseldi.