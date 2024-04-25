Bulgaristan’da Parlamento Başkanı Jelyazkov’un görevine oylamayla son verildi

Bulgaristan Parlamentosunda yapılan oylamada Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov’un görevine son verildi.

Ülkede 9 Haziran’da eş zamanlı yapılacak erken genel seçimler ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi yapılan oturumda, 240 üyeli mecliste hazır bulunan 6 grubun 4’ünün talebi üzerine, Jelyazkov’un istifası 103 oya karşı, 129 oyla kabul edildi.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Böyle Bir Halk Var (ITN), Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu ve “Vızrajdane” (Yeniden Poğuş) Partisinin grupları uzun zamandır Jelyazkov’u mecliste “otoriter yönetim” uygulamakla suçluyordu.