Bulgaristan’dan gelen tırdan gümrük kaçağı malzemeler çıktı

Edirne’de polis ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı’nda durdurulan bir tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Bulgaristan’dan gelen ve Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir tır aracını durdurdu. Polis ekiplerince tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks araç sistemlerine ait beyinler, kontrol düğmesi ve hayalet göstergeler olmak üzere toplam 9 parça gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.