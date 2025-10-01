Bulgularda büyük erime: Saray’ın kolu Sayıştay’a uzandı

Sayıştay’a yönelik, “Denetim raporlarına yönelik makaslama ve sansür” iddialarının haklılığını ortaya koyan yeni bir veri daha açığa çıktı. Denetim raporlarındaki bulgu sayısının yıllar itibarıyla adeta eridiği belirlendi.

Kamu idarelerinin gelir ve giderleri ile mallarının kullanımını “Meclis adına” denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama yönünden hesap yargısı olarak görev yapan Sayıştay, AKP iktidarı döneminde hesap soramaz hale geldi. Kamu idarelerine yönelik denetim raporları hemen her yıl etkisini biraz daha kaybederken usulsüz işlemlerin sayısındaki artışa karşın yargı ayağı harekete geçirilmedi.

Sayıştay’ın denetlediği kamu kurumları da tespit edilen usulsüzlük ve mevzuata aykırılıkların düzeltilmesi yönünde adım atmadı. Sayıştay raporları hemen her yıl daha da küçüldü.

BirGün, genel bütçe kapsamındaki idarelerin denetim raporlarındaki bulgu sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişimi inceledi. 2020 yılında 641 olan genel bütçeli idarelerin denetim raporlarındaki bulgu sayısının, 2024 yılına yönelik denetimlerde 170’e kadar düşmesi dikkati çekti. 2020 yılında yürütülen düzenlilik denetimleri kapsamında genel bütçeli kamu idarelerinde tespit edilen toplam 641 usulsüzlük kayda geçirildi. Bulgu sayısının 2021 yılındaki denetimlerde ise 570’e kadar düştüğü belirtildi.

GİZLİ OYLAMAYLA GELDİ

TBMM Genel Kurulu’nda Haziran 2021’de yapılan gizli oylamada Sayıştay Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi. Yener’in seçilmesinin ardından Sayıştay’ın denetim işlevinin zayıflayacağı yönündeki beklentiler, bir sonraki yılın raporlarında somutlandı. 2020’de 641, 2021’de 570 olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine yönelik bulgu sayısı, 2022 yılında 432’ye kadar geriledi.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Denetim raporlarında yer verilen bulgulardaki gerileme, 2023 ve 2024 yıllarında ise çarpıcı boyutlara ulaştı. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bulgu sayısı 2023 yılında 324, 2024 yılında ise 170’e kadar düşürüldü.

***

TARTIŞMALI GENELGE

Haziran 2021’de Sayıştay Başkanlığı’na seçilen Metin Yener, 2022 yılında tartışmalı bir genelgeye imza attı. Yener, denetlenen kamu idarelerinin üst yöneticilerinin, “Bilgi sahibi olmak” amacıyla rapor değerlendirme toplantısına katılabilmesinin önünü açtı.