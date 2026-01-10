Giriş / Abone Ol
Bulmacalarda en çok kullanılan sorular ve cevapları (2026 Güncel)

Bulmacalarda en çok çıkan kısa ve eski Türkçe sözcükleri, anlamlarıyla tek listede topladık. Kimya sembollerinden mitoloji ve edebiyata kadar yüzlerce ipucunu hızla bulup soruları saniyeler içinde çözün. “us, od, ra, Na, Atina, Knidos” gibi kritik cevapları ezberleyerek bulmaca hızınızı ve doğruluğunuzu bir üst seviyeye taşıyın.

BirBilgi
  • 10.01.2026 17:40
  • Giriş: 10.01.2026 17:40
  • Güncelleme: 10.01.2026 17:44
Kaynak: Haber Merkezi
Bulmacalarda en çok kullanılan sorular ve cevapları (2026 Güncel)

Bulmaca tutkunları için en çok aranan konulardan biri, bulmacalarda sıkça çıkan kelimeler ve anlamlarıdır. Kimi zaman tek heceli, kimi zaman eski Türkçe ya da yabancı kökenli bu sözcükler, hem genel kültür hem de dikkat gerektirir. Bu kapsamlı rehberde, bulmacalarda en çok kullanılan kelimeleri, anlamlarını ve kullanım ipuçlarını bir araya getirdik. Eğer “Bu kelime neydi?” diye düşündüğünüz anlar oluyorsa, doğru yerdesiniz!

BULMACALARDA EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER VE ANLAMLARI

Aşağıdaki tablo, bulmacalarda en sık karşılaşılan kelimeleri ve kısa açıklamalarını içermektedir:

Soru / TanımCevap
Abiaka, aga, ede, ağabey
Ağabeyaka
Akarsuların en hızlı aktığı yerakanak
Akılus
Akıllıakil
Akıllıcaakilane
Alaz, yalazateş
Anavalide
Anapara, sermaye, kapitalanamal
Antik Mısır’da bir tanrıra
Arazilinek
Atacet, ulu
Ateşod, nar, har
Ateşliateşin
Avrupa’da bir başkentatina
Ayakpa
Bağışiare, iane
Balık türlerilüfer, çinekop, minakop, sarıkanat, kofana, hamsi
Balinafalyanos
Baryumba
Bezginlik anlatırelaman
Bir kıta adıAmerika, Afrika, Asya
Bir müzik terimianimato, amabile
Bir notado, re, mi, fa, sol, la, si
Bir televizyon yayın sistemintsc
Bir tür bağcıksız ayakkabımakosen
Bir tür bezelyearaka
Bir tür hafif ayakkabıyemeni
Bir tür ince meşinvaketa, vidala, krokodil
Bir tür keçi derisimaroken
Bir tür pamukakala
Bir tür üzümirikara, razaki
Bir tür zeytinkalamata
Boğa güreşi alanıarena
Boru sesiti
Brombr
Klorcl
Datça yakınlarındaki antik kentknidos
Demirfe
Dullareramil
Efeleklabada
Emile Zola’nın bir romanınana
Erlererat
Eski bir tarihi anlatırfi
Eski dilde suma
Evrenkainat
Gayeamaç, erek, maksat
Gemi mutfağıkuzine
Gemi omurgasıkarina
Gökkuşağıalaiyisema, ebem kuşağı, alkım
Gökyüzüasuman, sema
Gözleri görmeyenama
Gümüş balığıplaterina, aterina
Güneşafitap
Halk dilinde halabibi, eme
Hardal kokulu savaş gazıiperit
Havacılık bülteninotam
Havva’nın Batı dillerindeki adıeve
Herkesin ortasında yapılanaleni
İdare lambasışinanay
İkiyüzlüriyakar
İlaç, çare, umarem
İlkel benlikid
İncelik, nazikliknezaket, rikkat
İnhisar, monopoltekel
Iridyumir
İsa, Meryem Ana’nın dinsel resmiikona, ikon
İskambilde kozatu
İstençirade
İşve, nazeda
Japon halk türküsüuta
Kakülperçem
Kalın kumaşaba
Kırmızıal
Kıtaanakara
Kraliçeece
Kromcr
Kum falıremil
Lahza, iki tarla arası sınıran
Layık olmaliyakat
Lityumli
Lüferin büyüğükofana
Maksim Gorki’nin bir romanıana
Mecra, akarsu yatağıakak
Mutedilılıman
Notada durak işareties
Osmanlı-İtalya antlaşması (1912)uşi
Özerkotonom
Parçalime
Rezillererazil
Rusça’da evetda
Saçı olmayankel
Salatası yapılan bitkiradika, roka, tere
Sanayi, endüstriuran
Satrançta en önemli taşşah
Sevimsiz, soğuksinameki, madara
Sodyumna
Sonsuzlukebediyet, ilanıhaye
Tanrıtanımazate
Tasdik etmeonama
Tedavi etmeotama
Türk savaş nidasıallah allah
Uzaklık anlatırta
Üstün, çok iyikral, klas
Üzme, üzüntüeza
Yapıbina
Yapma, etmeika
Yardım istendiğini belirtiraman
Yayla atılırok
Yazıklar olsuntu
Yetke, sultaotorite
Yönetimidare
Zorlametazori, zoraki

BULMACA ÇÖZMEYİ KOLAYLAŞTIRAN İPUÇLARI

  • Kısa ve eski Türkçe kelimeleri ezberleyin: “od”, “an”, “us”, “pa” gibi sözcükler sık çıkar.
  • Kimya sembollerini bilin: Na (sodyum), Fe (demir), Ba (baryum) gibi.
  • Mitoloji, edebiyat ve coğrafya bilgisi edinin: “Ra”, “Atina”, “Knidos” gibi özel adlar bulmacalarda sıklıkla yer alır.

SONUÇ: BULMACALAR KÜLTÜREL HAFIZADIR

Bulmacalarda sıkça kullanılan kelimeler sadece bilgi değil, aynı zamanda dilimizin zenginliğini yansıtır. Her çözüm, unutulmuş bir kelimeyi yeniden hatırlatır. Bu kelimeleri öğrenmek, hem zihinsel egzersiz sağlar hem de genel kültürü geliştirir. Unutmayın, her doğru kelime sizi bir adım daha ileri taşır!

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bulmacalarda neden eski Türkçe kelimeler sık kullanılır?

Çünkü kısa ve tek heceli kelimeler bulmacalarda harf uyumuna kolaylık sağlar. Ayrıca dilin kökenini hatırlatır.

Bulmaca çözmek hafızayı güçlendirir mi?

Evet. Düzenli bulmaca çözmek kelime dağarcığını artırır, analitik düşünmeyi ve hafızayı güçlendirir.

Bulmaca çözmeye yeni başlayanlara öneriniz nedir?

Temel kelimeleri ezberleyin, sık tekrar eden kısaltmalara ve sembollere dikkat edin.

Bulmacalarda en sık çıkan harf sembolleri hangileridir?

Fe (demir), Na (sodyum), Cl (klor), Ba (baryum), Li (lityum), Ir (iridyum), Br (brom) gibi element sembolleri sıkça yer alır.

