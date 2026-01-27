Bulut Motors saldırısı: 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da Bulut Motors isimli işletmeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, elebaşılığını yurtdışında firari olan “PİRO” kod adlı U.Ş.’nin yaptığı belirtilen suç örgütü üyeleri hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Ataşehir'deki Bulut Motors isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli ile suça sürüklenen çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuya ilişkin sosyal medyada yapılan açıklamada, 6 şüphelinin daha önce gözaltına alındığı belirtildi.

Buna ek olarak aynı soruşturma kapsamında birer şüpheli ve suça sürüklenen çocuğun daha yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan işlemler neticesinde 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama kararı verilmesi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuğun tutuklanması, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol altına alınması kararı verilmiştir."

Başsavcılık, firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından elebaşılığını yurtdışında firari olan "PİRO" kod adı U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne 17.10.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri kapsamındaki soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda ayrıca tespit edilen eylemlere yönelik yürütülen soruşturmaya dair kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

23.01.2026 tarihli basın açıklamasına konu soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliye ek olarak soruşturma sürecinde 1 şüpheli ve 1 Suça Sürüklenen Çocuğun yakalaması yapılmış olup, yapılan işlemler neticesinde 6 şüpheli ile Suça Sürüklenen Çocuk hakkında tutuklama kararı verilmesi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol karan verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 şüpheli ile Suça Sürüklenen Çocuğun tutuklanması, 1 şüpheli hakkında ise adlı kontrol altına alınması kararı verilmiştir. 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."