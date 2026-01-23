Bulut Motors saldırısı: ‘PİRO’ dosyasında 6 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından elebaşılığını yurtdışında firari olan “PİRO” kod adlı U.Ş.’nin yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında, daha önce 17 Ekim 2025’te gerçekleştirilen eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından yeni eylemlerin de tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 27 Aralık 2025’te Ataşehir’de bulunan Bulut Motors isimli işletmeye yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 9 şüphelinin belirlendiği, 22 Ocak 2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Firari durumda olan şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

Savcılığın açıklamasının tam metni şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından elebaşılığını yurtdışında firari olan “PİRO” kod adlı U.Ş.’nin yaptığı suç örgütüne 17.10.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri kapsamındaki soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda ayrıca tespit edilen eylemlere yönelik yürütülen soruşturmaya dair kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

27.12.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde bulunan Bulut Motors sayılı işletmeye yönelik silahlı saldırı eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tespit edilmiş, 22.01.2026 tarihinde şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."