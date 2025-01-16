Bulutsuzluk Özlemi'nden 40. yıl turnesi: Program belli oldu

Türkçe sözlü rock müziğin öncü gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, kuruluşunun 40. yılında ülkenin dört bir yanındaki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ellipsis tarafından organize edilen turnenin ilk bölümünün programı duyuruldu. Müzik tarihimizin kilometre taşlarından biri olan grup, Türkiye Turnesi tamamlandığında İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Artvin'e, Edirne'den Antalya'ya kadar birçok şehirde sahne almış olacak.

Bulutsuzluk Özlemi, geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak. "Güneye Giderken", "Sözlerimi Geri Alamam", "Tepedeki Çimenlik", "Yaşamaya Mecbursun" gibi klasikleşmiş şarkıların yanı sıra hiç yayınlanmamış yeni şarkılar da çalmaya hazırlanan grubun konser turnesi programı şöyle:

Bulutsuzluk Özlemi'nin 40. Yıl Turnesi Konser Şehirleri:

• 17 Ocak Cuma İstanbul KadıköySahne

• 24 Ocak Cuma Bandırma Hayal Kahvesi

• 25 Ocak Cumartesi Çanakkale Mekân Sestra

• 31 Ocak Cuma Güre Hayal Kahvesi

• 4 Şubat Salı Antalya The Bar Community

• 5 Şubat Çarşamba Isparta Holly Stone

• 6 Şubat Perşembe Denizli Holly Stone

• 14 Şubat Cuma Bursa Hayal Kahvesi

• 15 Şubat Cumartesi İstanbul Hayal Kahvesi Atakent

• 20 Şubat Perşembe Uşak Holly Stone

• 21 Şubat Cuma İzmir Hayal Kahvesi

• 25 Şubat Salı Aydın Holly Stone

• 26 Şubat Çarşamba Manisa Holly Stone

• 27 Şubat Perşembe Muğla Holly Stone

• 3 Nisan Perşembe Mersin 6:45 Pub

• 4 Nisan Cuma Adana Hayal Kahvesi

• 5 Nisan Cumartesi Hatay Kalyon Live

• 10 Nisan Perşembe Kocaeli Hayal Kahvesi

• 11 Nisan Cuma Ankara IF Performace Hall

• 17 Nisan Perşembe Giresun Hayal Kahvesi

• 18 Nisan Cuma Samsun Ferdinand

• 19 Nisan Cumartesi Sinop Kültür Merkezi