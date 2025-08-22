Bulutsuzluk Özlemi’nin 40. Yıl Konseri Kalamış’ta

Kültür Sanat Servisi

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali kapsamında, rock müziğin efsanevi grubu Bulutsuzluk Özlemi, 40. yılını özel bir konserle kutluyor. Grup, bugün saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı etkinlik alanında sahne alacak.

İlk albümünün yayımlanmasının üzerinden geçen 40 yıl boyunca, toplumsal duyarlılığı yüksek şarkı sözleri ve özgün müziğiyle geniş kitlelere ulaşan Bulutsuzluk Özlemi, dinleyicilerine geçmişten bugüne uzanan repertuarını sunacak.

Konserde “Güneye Giderken”, “Sözlerimi Geri Alamam”, “Tepedeki Çimenlik” ve “Yaşamaya Mecbursun” gibi unutulmaz parçaların yanı sıra, yayımlanmamış yeni şarkılar da ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Gecede, Türk rock müziğinin sevilen isimleri Sena Şener, Dilan Balkay ile Bulutsuzluk Özlemi’nin unutulmaz gitaristleri Sunay Özgür, Serdar Öztop ve Akın Eldes de konuk sanatçılar olarak sahne alacak.