Buna ancak çocuklar inanır: 1,5 milyonluk Kudüs kitabı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 300 milyon TL’ye dayanan 2024 yılı matbaa harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Başkanlık, “Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri” isimli bir kitap bastırdı. Kitabın basım maliyetinin 1,5 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı, 7 Kasım’da ihale düzenledi. Başkanlığın, “Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri” kitabının basımı için düzenlediği ihale kapsamında 2 milyon 51 bin 666 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı.

YÖNTEM PAZARLIK

Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında beş şirketten teklif alındı. Kamu idarelerine, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limite kadar olan hizmet alımlarımda pazarlık yönteminin kullanılabilmesine olanak veren hükümden yararlanılarak yapılan ihale, 27 Kasım’da sonuçlandı.

Başkanlığın, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen gerçekleştirdiği fahiş harcamaların yeni örneğini oluşturan kitap basım anlaşması kapsamında 1 milyon 532 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Kitapların, 28 Aralık 2024 tarihine kadar basılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edileceği bildirildi.

Basımına başlanan Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri kitabı için yapılan 1,5 milyon TL’lik anlaşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılındaki matbaa harcaması da 300 milyon TL’ye dayandı. Başkanlığın 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları, 285 milyon 895 bin TL ile ifade edildi.

BOYKOTU DELEN DAMAT

İsrail’in Filistin’deki katliamlarının ardından hemen her konuşmasında İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın damadı, boykot listesindeki bir ürünün bölge distribütörlüğünü yapıyor.

Damadına yönelik haberlerin ardından sessizliğini koruyan Ali Erbaş’ın İsrail katliamına yönelik her mesajı, “Damadına da laf söyle” yorumlarına yol açıyor.