Bundesliga'da 61. sezon heyecanı başlıyor
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 61. sezon heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen Almanya'da 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk olacak. Mücadele, TSİ 21.30'da Weser Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da Köln'ü ağırlayacak. Aynı gün ilk haftanın dikkati çeken diğer bir maçında Bayer Leverkusen, TSİ 16.30'da Leipzig'i konuk edecek.
İlk hafta programı
Yarın:
21.30 Werder Bremen-Bayern Münih
19 Ağustos Cumartesi:
16.30 Augsburg-Borussia Mönchengladbach
16.30 Bayer Leverkusen-Leipzig
16.30 Hoffenheim-Freiburg
16.30 Stuttgart-Bochum
16.30 Wolfsburg-Heidenheim
19.30 Borussia Dortmund-Köln
20 Ağustos Pazar:
16.30 Union Berlin-Mainz 05
18.30 Eintracht Frankfurt-Darmstadt 98