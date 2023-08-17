Bundesliga'da 61. sezon heyecanı başlıyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 61. sezon heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen Almanya'da 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk olacak. Mücadele, TSİ 21.30'da Weser Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da Köln'ü ağırlayacak. Aynı gün ilk haftanın dikkati çeken diğer bir maçında Bayer Leverkusen, TSİ 16.30'da Leipzig'i konuk edecek.

İlk hafta programı

Yarın:

21.30 Werder Bremen-Bayern Münih

19 Ağustos Cumartesi:

16.30 Augsburg-Borussia Mönchengladbach

16.30 Bayer Leverkusen-Leipzig

16.30 Hoffenheim-Freiburg

16.30 Stuttgart-Bochum

16.30 Wolfsburg-Heidenheim

19.30 Borussia Dortmund-Köln

20 Ağustos Pazar:

16.30 Union Berlin-Mainz 05

18.30 Eintracht Frankfurt-Darmstadt 98