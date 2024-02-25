Bundesliga'da Borussia Dortmund, Hoffenheim'a 3-2 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, konuk ettiği Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 23. hafta maçında konuk ekip, 2. dakikada İhlas Bebou'nun golüyle 1-0 öne geçerken Borussia Dortmund, 21. dakikada Donyell Malen'in golüyle eşitliği yakaladı ve 25. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle ise 2-1 öne geçti.

Hoffenheim, 61 ve 64. dakikalarda Maximilian Beier'in golleriyle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Borussia Dortmund, 41 puanla 4. sırada kalırken Hoffenheim ise puanını 30'a yükseltti.