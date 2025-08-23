Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti

Giriş / Abone Ol
23.08.2025
  • 23.08.2025 22:37
  • Giriş: 23.08.2025 22:37
  • Güncelleme: 23.08.2025 22:37
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.

Deutsche Bank Park Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, Türk oyuncusu Can Uzun'un 22. dakikadaki golüyle öne geçerken Jean-Matteo Bahoya ile 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 47. dakikada Jean-Matteo Bahoya ile skoru 3-0'a getirdi ancak konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile golü buldu.

Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

