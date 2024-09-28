Bundesliga'da hakem hatası: Yanlış oyuncu kırmızı kart gördü

Bundesliga'nın 6. haftasında Wolfsburg ile Stuttgart karşılaştı. 4 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

İki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken maçın hakemi Sven Jablonski'nin 63. dakikadaki kararı mücadeleye damga vurdu.

YANLIŞ OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 63. dakikasındaki bir pozisyonda Wolfsburg'dan Maximilian Arnold ve Stuttgart'tan Atakan Karazor aynı anda topa müdahale etmek istedi.

Pozisyonda Arnold, Atakan Karazor'un ayağına bastı. Maçın hakemi Sven Jablonski, faul pozisyonunda Atakan Karazor'un Arnold'a müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Atakan Karazor ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için VAR bu karara müdahale edemedi. Pozisyonun ardından Stuttgart maçı 10 kişi tamamladı.