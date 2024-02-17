Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Heidenheim'ı 2-1 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Heidenheim'ı 2-1 mağlup etti.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Jeremie Frimpong ile 81. dakikada Amine Adli attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 87. dakikada Tim Kleindienst kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 58 yapan Bayer Leverkusen, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 8'e çıkardı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Stuttgart, deplasmanda Darmstadt 98'i 2-1 yenerken, Borussia Dortmund ise Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.