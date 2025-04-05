Bundesliga lideri Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 3-1 mağlup etti

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih, 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi Augsburg, WWK Arena'da Yunan oyuncusu Dimitris Yannulis'in 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, genç Alman orta saha oyuncusu Jamal Musiala ile 42. dakikada eşitliği sağladı ve soyunma odasına beraberlikle gidildi.

Augsburg'un İsviçreli defans oyuncusu Cedric Zesiger'in 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmesinin ardından ibre konuk ekibe döndü.

60. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile öne geçen Bavyera ekibi, Augsburg'un Fransız stoperi Chrislain Matsima'nın 93. dakikada kendi ağlarına gönderdiği top ile 3-1 kazandı.

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in 9 puan önünde, 68 puanla liderliğini perçinlerken, Augsburg 39 puanla 8. sırada bulunuyor.