Bundesliga tarihinde bir ilk: Union Berlin’de göreve kadın teknik direktör getirildi

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de teknik direktör değişikliği yaşandı. Heidenheim karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Steffen Baumgart ile yollar ayrıldı.

Başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevine geçici olarak Marie-Louise Eta getirildi. Bu gelişmeyle birlikte Eta, Bundesliga tarihinde görev alan ilk kadın teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

"GEREKLİ PUANLARI ALACAĞIZ"

Kulüp tarafından yapılan görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Eta, kendisine duyulan güvenden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union’un gücü, böyle dönemlerde birlik olabilmesidir. Takımla birlikte gerekli puanları alacağımıza inanıyorum.”

Bu sezon şu ana kadar çıktığı 29 maçta 32 puan toplayan Union Berlin beklentilerin uzağında kaldı.