Bundesliga’da Bayer Leverkusen tarih yazıyor: Xabi Alonso farkı

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Bundesliga’da Bayer Leverkusen Xabi Alonso yönetiminde tarih yazıyor. Ligde şu ana kadar çıktığı 27 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik alan Leverkusen topladığı 73 puanla en yakın rakibi Bayern Münih’in 13 puan önünde lider konumda bulunuyor. Bitime 7 hafta tarihinin ilk şampiyonluğuna çok yakın olan Bayer Leverkusen, bu şampiyonların tohumunu 2022’nin ekim ayında attı.

O tarihte takımın başına Xabi Alonso’yu getiren kırmızı-beyazlılar makus talihini başarılı İspanyol teknik adamla yenmek üzere. 1 Temmuz 1904’te kurulan ve daha önce 5 defa lig ikinciliği yaşayan Leverkusen, çok yaklaşsa da bir türlü Bundesliga’da şampiyonluğa ulaşamadı. Alonso yönetiminde genç ve dinamik bir ekip oluşturan Bayer şu ana kadar 69 gol attı, kalesinde ise 18 gol yedi.

TAKIMDA KALIYOR

Öte yandan Xabi Alonso’nun Bayer Leverkusen’deki geleceği belli oldu. Alman ekibi geçen günlerde yaptığı açıklamada ismi Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih’le anılan İspanyol teknik adamın gelecek sezon da takımın başında olacağını açıkladı. Alonso yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili pek çok spekülasyon yapıldı. Yönetimle çok iyi bir toplantı yaptım ve Bayer Leverkusen’de kalmaya karar verdim. Buranın bir antrenör olarak gelişmek için doğru yer olduğunu hissediyorum. Buradaki işim bitmedi" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Xabi Alonso başta olmak üzere birçok isimle ilgilenirken onursal başkan Uli Hoeness, İspanyol hoca için açıklamalarda bulundu. Xabi Alonso’nun müthiş performansı Avrupa’dan devlerin ilgisini çekerken Bayern Münih onursal başkanı Uli Hoeness, Bavyera haber kanalı olan BR24’e açıklamalarda bulundu.

Alonso’nun Bayern’e gelmesini düşük ihtimal olarak değerlendiren Uli Hoeness, "Alonso’nun gelmesi pratikte imkansız olmasa da çok zor. Özellikle geride bırakmak istemediği için Leverkusen’de kalmaya sıcak baktığını görebiliyorum. Şampiyon olmak üzere olan bir kulübün başında. Kendisi kulübe, kulüp de ona çok şey borçlu." dedi.

34 GALİBİYET ALDI

42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 39 maçta 34 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso’nun Leverkusen’i Bundesliga’da 70 puanla takipçisi Bayern’in 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Alman ekibi ayrıca, Avrupa Ligi’nde de yoluna çeyrek finalde devam ediyor.

Ayrıca önceki gün Borussia Dortmund’a 2-0 kaybeden Bayern Münih’in teknik direktörü Thomas Tuchel de Leverkusen’i şampiyon ilan etti. Bayer Leverkusen şampiyon diyebilir miyiz?" sorusuna Tuchel, "Evet, diyebiliriz. Sezonun kalanına dair umudum kalmadı. Kaç puan gerideyiz? 13... Oyunda iyi değildik, tutkumuz yoktu. Böyle olacağını düşünmemiştik" şeklinde konuştu