Bungalovda 6 kişi ölmüştü: Kamera kayıtları incelensin

Haber Merkezi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesise ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi. Duruşma öncesi yakınlarını kaybeden aileler, yaptıkları açıklamada olay yerindeki kayıtların incelenmesini istedi.

Sel felaketinde kızını ve damadını kaybeden Safiye Yaşa, grup adına yaptığı açıklamada, davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini de mahkeme başkanının engellediğini söyledi. Yaşa, mahkeme başkanın davadan el çekmesi gerektiğini vurguladı.

Delillerin yok sayılmaya çalışıldığını kaydeden Yaşa "Tarafsız olmayan bir mahkemede adalet arıyoruz. Basın mensuplarından bize ses olmanızı, sesimizi bütün Türkiye'ye duyurmak konusunda bir anne olarak yardımcı olmanızı istiyorum” değerlendirmesini yaptı.