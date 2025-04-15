Bungalovda gizli kamera skandalı: Sakarya Valiliği’nden açıklama

Sakarya'daki bir bungalovda yatak odası kısmında ampul içinde gizli kamera bulundu.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatıldı.

Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan Mesut Kozan yaşadığı durumu, sosyal medyada "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi. Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaştı.

"SİZDEN ÖNCEKİ AİLE YAPMIŞTIR, ARAMIZDA HALLEDERDİK"

Daha sonra Show TV'ye de açıklamalarda bulunan Kozan, "Günlük 12 evin TL ücret alıyorlar, oranın kontrolünü de bir zahmet sağlasınlar" diye konuştu.

Show Haber'e konuşan Kozan, şikayetçi olup olayın araştırılmasını istedi.

Kozan ayrıca işletmecinin kendilerine "Biz yardımcı olurduk size, belki sizden önceki bir aile bunu yapmıştır" sözlerini sarf ettiğini aktardı.

SAKARYA VALİLİĞİ: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.