Bungalovları çaldılar

İstanbul Çatalca’da 5 adet bungalov alan yurttaşın evi, havuzlarıyla birlikte çalındı. 5 havuzlu bungalovlardan geriye ise çakıl taşları kaldı. Olay, Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana geldi.

Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı. İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli şahıs, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan şahsın bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldığı iddia edildi.

Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Enis Onat, “Burayı 1 sene önce almıştım. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikâyetçi olduk" dedi.