Bunlar halkın düşmanları

Politika Servisi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki nöbete CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da katıldı.

“Belediyedeki işgal bitene, Ahmet Özer tekrar görevine dönene kadar biz buradayız. Bunu cümle alem böyle bilsin” diyen Berberoğlu, şöyle konuştu:

“Sadece Esenyurt Meydanı’ndan seslenmiyoruz biz. Daha dün gece Meclis’te Ahmet Özer konuşuldu. Ondan önceki gece de konuşuldu. Biz Ahmet Özer’i rehin verdik, esir verdik, alana kadar buradayız. Onlar oradaysa biz de buradayız. Böyle istiyorlarsa böyle olsun. Bunlar milli iradenin düşmanı, bunlar halkın düşmanı, kız çocuklarının düşmanı. Şu an yanımda Seraf Hanım var. Babası hapiste. Onun koğuş arkadaşı, iki adım ötedeki odada yatan Tayfun’un (Kahraman) kızı Vera 3 yıldır babasını görmüyor. Sadece parmaklıkların ardından görüyor. Tutuklandığı gün 3 yaşında bir çocuktu. Ben oradaydım. Şimdi 6 yaşında; fotoğraflarını, şiirlerini paylaşıyor bizlere. Reva mıdır bu? Ben hapisteyken, benim kızım avukat olduğu için ben şanslıydım. Tıpkı Seraf Hanım gibi gidip geliyordu. Unutmayın bunları. Bunlar yaşanır ama unutulmaz. Günü geldiğinde bunların hesabı tek tek sorulur. O kayyum beye de hatırlatıyorum. Bugün arkanda devlet var zannediyorsun, bugün arkanda güç var zannediyorsun, bugün arkanda reisin var zannediyorsun. Yarın hiçbiri olmayacak. O gün hesap günüdür. Bugün yaptıklarının hesabını fitil fitil burnunuzdan getireceğiz. CHP, büyük bir parti. Damdan düşen bilir. Benim bu kadar rahat tekrar çıkıp sizin aranızda olmamın sebebi partimdir. Ahmet Özer’i de o Silivri zindanından çıkaracak, tekrar burada Esenyurt’a başkan yapacak olan da yine bizim partimizdir. İşte o parti için biz buradayız.”