Bunları araştıracak savcılar aranıyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanlarına peş peşe yeni soruşturmalar açılırken bir AKP’li belediyenin daha tartışma yaratacak harcamaları ortaya çıktı.

Başkentteki AKP’li Murat Ercan’ın yönettiği Sincan Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisi’nde görüşüldü. CHP’li Meclis üyeleri Murat Yılmaz ve Naci Aydoğdu ise rapora şerh koyarak dikkati çeken harcamaları anlattı.

187 BİN TL’LİK BİBER GAZI

AKP’li belediyenin, doğrudan temin usulü ile yaptığı alımlarda teklifleri aynı kişilere ait farklı şirketlerden aldığı görüldü. Belediye kasasından 7 Mart 2024’te 187 bin 200 TL’lik biber gazı alınması da dikkati çekti.

DEMİR ALIMI İNCELENDİ

CHP’li Meclis Üyesi Naci Aydoğdu, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada demir alımında vurgunu açıklayarak, “17 Eylül 2024’te bir firmadan demir almışız. Geçen seneki fiyatını Sincan’da demirciye sorduk, KDV dahil 24 bin 500… Dedik ki bu demiri biz kaça almışız o tarihte? 24 bin 500 TL olan demiri 42 bin TL’den almışız… Bugünün fiyatını da sorduk 26 bin TL…” dedi.

MERMER DÖRT KATINA

Aydoğdu, mermer alımındaki vurguna dair ise şunları söyledi:

“Bir de mermer örneği vermek istiyorum. 31 Aralık 2024’te metrekaresi 20 bin 640 TL’ye mermer almışız. Bu rakam da bana çok geldi; ben inşaat işiyle uğraşıyorum, aynı zamanda inşaat teknikeriyim. Dedim ki, şu mermerin fiyatını araştırayım, Sincan sanayideki tüm mermercileri gezdik. En iyi mermerin metrekaresi 5 bin TL. Biz kaça aldık? 20 bin 640 TL’ye. Dedim ki bu alım sürecinde yan teklif veren firmaları da araştırayım, bunları da tek tek gezdim. Maalesef bazı firmalar bize geçen sene, 2024’te teklif vermişler, ama adam 2021’de dükkânı terk etmiş, başka bir adrese taşınmış.”

SOLÜSYON ALIMINDA VURGUN

Belediyenin aldığı buz çözücü solüsyon için de fiyat araştırması yapan Aydoğdu, “Biz solüsyon almışız; kış aylarında buz çözücü, buzla mücadele solüsyonu. Bu ürün kaça alınmış diye baktım, faturanın bir tanesinden bahsediyorum, 7,5 ton solüsyon… Litresini 96 TL’den almışız. Türkiye’de bu ürünü satan firma çok az, üreten firma da çok az onu söyleyeyim, internete girip bakabilirsiniz. Aradım dedim ki, bu karda buzda çözücü solüsyonu kaça aldınız, kaça satıyorsunuz? dedim. Bakın biz geçen sene kışın almışız bugünkü fiyattan bahsediyorum, 96 TL’den aldığımız ürünün litresi 8,75 TL’den satıyorlar. Bizler hırsız kovalama, ya da cadı avı peşinde değiliz; ama milletin delikli kuruşunu da hak etmeyen kimselere yedirme niyetimiz yok. Maalesef belediyemizin kaynakları toplum yararına ve amacına uygun olarak kullanılmadığı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

KADIN KONUKEVİ NEREDE?

CHP’lilerin şerhinde şunlara da vurgu yapıldı:

• “2022 yılında İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Palanı Genelgesi’nde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan ‘Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır’ hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenilmesine rağmen kadın konukevi çalışmalarının yapılmadığı ve bunlarla ilgili herhangi bir harcama kalemine rastlanmadığı denetimlerimiz neticesinde anlaşılmıştır.

• Harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne uyulmadığı denetimlerimiz neticesinde tespit edilmiştir.

• Yıkım kararı alınan bazı yapılar ile ilgili olarak gerekli hukuki sürecin işletilmediği görüldü.

• Arsa vergisi tahsilatlarında yeterli tahsilatın yapılamadı.

• Maden işletmelerinden alınan paylardan yeterli tahsilatın yapılamadı.”