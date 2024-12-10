Bunu da yaz yazabilirsen gazeteci

Haber Merkezi

Her 4 gazeteciden 1’i asgari ücretle çalıştırılıyor. Sonuç, DİSK Basın-İş’in, 53 farklı medya kuruluşundan 82 gazeteciyle yaptığı araştırmayla ortaya çıktı. Sonuca göre asgari ücretin üstünde maaş alanların da durumu parlak değil. Onlar da sadece 3-4 bin lira fazla maaş alıyor. 10 basın çalışanından 9’unun ücreti 25 bin TL’nin altında. Ortalaması ise 23 bin 378 TL. Ücret beklentisi 42 bin 134 TL olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan verilerin bir bölümü şöyle:

• 10 yıldan az kıdemi olan çalışanlar arasında önemli bir ücreti farkı görülmedi.

• Aynı işyerinde 10 yıldan fazla çalışabilenlerin oranı sadece yüzde 11.

• Sektördeki bir işyerinde ortalama çalışma süresi 3,8 yıl.

• Her 4 basın emekçisinden biri ya asgari ücret ya da asgari ücretin de altında bir ücret karşılığında çalışıyor.

• Tüm sektörün yarısı asgari ücret civarı kabul edilen asgari ücretin yüzde 20 altı ile üstü arası ücretlerde çalışıyor.

Raporda talepler şöyle sıralandı: “Belirli bir mesleki yeterlilik gerektiren bu alanda çalışanların asgari ücret ve civarında çalıştırılması kabul edilemez. Talebimiz, asgari ücret değil ‘taban ücret’tir. Bir basın çalışanı asgari ücretin en az iki katı ‘taban ücret’le ilk işine başlamalı. Her deneyim yılı için yüzde 3 oranında zam eklenmeli. Çalışanın kurumda geçirdiği her yılbaşında ayrıca en az yüzde 5’lik zam yapılmalı.”